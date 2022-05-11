Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasra'da izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarısal köyündeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 zanlıyı suçüstü yakaladı. İzinsiz kazıda kullanılan kazma, kürek, jeneratör, testere ve matkaba da el konuldu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Bartın
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