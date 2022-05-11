Söke'den Kuşadası istikametine giden Cemal Koyuncu idaresindeki otomobil, Mustafa Coşkun'un kullandığı otomobil ile Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.

Otomobildeki Ferdi Günaydın ile diğer aracın sürücüsü ve yanındaki Sinem Adak yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.