Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Söke'den Kuşadası istikametine giden Cemal Koyuncu idaresindeki otomobil, Mustafa Coşkun'un kullandığı otomobil ile Ağaçlı Kavşağı'nda çarpıştı.
Otomobildeki Ferdi Günaydın ile diğer aracın sürücüsü ve yanındaki Sinem Adak yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aydın
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