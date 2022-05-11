Kaya köyündeki haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi D.T., C.S. (20) ve H.T'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların, Kemalpaşa ilçesinde 6 farklı zamanda kablo hırsızlığı yaptığı belirlendi.