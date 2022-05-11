Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerde "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla eğitim çalışması gerçekleştiriyor.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Trafik polisleri, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor.