Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verdi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerde "yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla eğitim çalışması gerçekleştiriyor.
Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı ve yayaların uyması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.
Trafik polisleri, bu kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor.
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