Karaman Adalet Sarayı karşısındaki parkta bulunan bank üzerinde sahipsiz içi dolu siyah bez çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bez çantanın bulunduğu park ve adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Çantadan 1 kilo ıspanak çıktı

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı.

Etrafa dağılan ıspanaklar ise polis ekipleri tarafından toplandı.