Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman'da fünye ile patlatılan çantadan ıspanak çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Karaman'da adliye karşısındaki parkta bank üzerine bırakılan şüpheli bez çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı.
Karaman Adalet Sarayı karşısındaki parkta bulunan bank üzerinde sahipsiz içi dolu siyah bez çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bez çantanın bulunduğu park ve adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı.
Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.
Çantadan 1 kilo ıspanak çıktı
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan şüpheli bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı.
Etrafa dağılan ıspanaklar ise polis ekipleri tarafından toplandı.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 15:24
- 15:28
- 15:06
- 15:10
- 14:57
Sıradaki Haber
PKK, Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için başvuru yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz