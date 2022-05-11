Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de motosiklet ile iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Park halindeki 2 motosiklet ile 3 ayrı iş yerinde bulunan 4 akü, 6 otomobil jantı, bobinaj malzemesi ve 50 kilogram bakır kablo çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelileri E.E, N.I. ve S.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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