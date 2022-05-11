Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te durdurulan bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Ekipler, içinde 2 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 495 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bilecik Tarihi Eser
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