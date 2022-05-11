Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası A.E'nin kullandığı otomobili Havsa ilçesi yakınlarında durdurdu.
Otomobildeki aramada, koli bandıyla sarılmış 8 pakette 4 kilo 40 gram eroin bulundu.
Sürücü A.E gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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