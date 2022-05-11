Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde, illegal silah ve patlayıcı bulundurulduğunun tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.