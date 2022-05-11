Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da silah ve el bombası bulundurduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde, illegal silah ve patlayıcı bulundurulduğunun tespiti üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Iğdır Jandarma Genel Komutanlığı
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