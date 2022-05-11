Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik bir ikametgaha operasyon düzenledi.
Operasyonda yeşil reçeteye tabi 896 hap ele geçirildi.
Bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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