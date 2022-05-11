Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
C.Ç. idaresindeki 09 APE 440 plakalı kamyonet, Acarlar Mahallesi'nde sokakta yürüyen Esengül Atar’a (68) çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Atar, yaşamını yitirdi.
Sürücü C.Ç. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Aydın
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