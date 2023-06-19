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Güncel
AA 19.06.2023 13:02

Kırşehir'den ikinci hac kafilesi yola çıktı

Kırşehir'den 45 kişilik ikinci hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Kırşehir'den ikinci hac kafilesi yola çıktı

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Kırşehir'den hacca gidecek ikinci kafile için sabah namazından önce Ahi Evran Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlilerinin okudukları ilahi, tekbir ve salavatlarla hacı adaylarının yanı sıra yakınları da duygusal anlar yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac ibadetini yerine getirmek üzere 45 kişiden oluşan ikinci kafile kutsal topraklara yolcu edildi.

Uğurlama töreninde hacı adayları ve yakınları gözyaşı döktü.

Duanın ardından uğurlanan hacı adayları, Kayseri Havalimanı'ndan kalkacak uçakla kutsal topraklara gidecek.

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