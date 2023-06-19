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Güncel
AA 19.06.2023 12:17

Malatya'da yaşadığı mağarada 18 çocuğunu büyüttü

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne köyünde yaşayan Şükrü Kurt, sarp kayalıkların bulunduğu Levent Vadisi'ne hakim mağarada yıllardır yaşam sürüyor.

Malatya'da yaşadığı mağarada 18 çocuğunu büyüttü
[Fotograf: AA]

Bölgenin turizm alanları arasında yer alan Levent Vadisi'ndeki Neolitik Çağlar'dan kalma kalıntıların bulunduğu mağaralarla çevrili Küçükkürne köyü sakinlerinden Şükrü Kurt, farklı yaşam tarzıyla dikkati çekiyor.

Sarp kayalıkların arasından ulaşılan bir mağarayı eve dönüştüren 81 yaşındaki Kurt, burada dünyaya gelen 18 çocuğunu büyüttü. Depremlerin ardından Ankara'daki oğlunun yanına giden ve daha sonra yeniden "evine" dönen Kurt'un yaşantısı, bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Malatya'da yaşadığı mağarada 18 çocuğunu büyüttü

Kurt, atalarının bu bölgeyi yaylalık olarak kullandığını, mağaraları da süt ve peynir gibi ürünleri saklamak için kullandığını hatırlattı.

Mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleşti

Babasının ölümünün ardından bölgenin kendilerine kaldığını anlatan Kurt, çeşitli işler yaptıktan sonra bu mağarada daha mutlu olduğunu hissederek bölgeye yerleştiğini anlattı.

Kurt, şimdiye kadar 4 evlilik yaptığını, ilk eşinin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bir dönem köyün muhtarlığını da yaptım. Dürbünle etrafı izler, muhtarlık yapardım. Muhtarlık dönemimde bu mağaraların köy halkı tarafından kullanılmasını sağladım. Burada mutluyum" dedi.

Malatya'da yaşadığı mağarada 18 çocuğunu büyüttü

Çocuklarımın hepsi bu mağarada büyüdü

Bugüne kadar yaptığı 4 evlilikten toplam 20 çocuğunun dünyaya geldiğini, 2'sinin çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatan Kurt, "9 oğlum, 9 kızım var. Çocuklarımdan bazıları İstanbul'da, bir oğlum Manisa'da. Malatya'da yaşayan çocuklarım da var. Eşim Kiraz ile depremden sonra buradan ayrılmıştım, şimdi geri döndüm. Tüm çocuklarımın hepsi bu mağarada yetişti, büyüdü" diye konuştu.

Bazı zamanlarda çocuklarının yanına gitmek için kentten ayrıldığını ifade eden Kurt, "Ayrıldığımda çok özlüyorum. Ayrılmak istemiyorum. Bazen eşim falan gelmek istemiyor ama ben buradan uzakta kalamıyorum" dedi.

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