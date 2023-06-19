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Güncel
DHA 19.06.2023 11:57

Düzce'de asırlık tescilli çınar, yola devrildi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki, yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar kökünden devrildi. Sahil yolunu kapatan ağaç, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Düzce'de asırlık tescilli çınar, yola devrildi
[Fotograf: DHA]

Sabaha karşı ilçenin en işlek caddesi olan Çınar Caddesi’nde meydana gelen olayda sahil yolunda, yol kenarında bulunan yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar, kökünden devrildi.

Yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki ağaç yolu kapattı. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Sahilde yürüyüş yapan kişiler ise ağacın üzerinden atlayıp karşıya geçti. Ağaç, belediye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma ile kesilip, parçalara ayrıldı.

Ağaç kamyonlara yüklenip yoldan kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. 

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