Düzce'de asırlık tescilli çınar, yola devrildi

Sabaha karşı ilçenin en işlek caddesi olan Çınar Caddesi’nde meydana gelen olayda sahil yolunda, yol kenarında bulunan yaklaşık 150 yıllık tescilli çınar, kökünden devrildi.

Yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 3 metre çapındaki ağaç yolu kapattı. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Sahilde yürüyüş yapan kişiler ise ağacın üzerinden atlayıp karşıya geçti. Ağaç, belediye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma ile kesilip, parçalara ayrıldı.

Ağaç kamyonlara yüklenip yoldan kaldırılırken, yol trafiğe açıldı.