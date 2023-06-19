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Güncel
AA 19.06.2023 11:42

Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

Edirne Valiliği himayesinde düzenlenen Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında devam ediyor.

Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
[Fotograf: AA]

Konserlerden, performans gösterilerine, resim sanatından, çocuk oyunlarına pek çok aktivitenin yer aldığı organizasyonunda Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor-İz Halay Grubu da performans sergiledi.

Grup, lavanta tarlasında mor çiçekler arasında Rumeli göçmenlerinin oynadığı Trakya düğünlerinin vazgeçilmez ritüellerinden "damat halayı" gösterisi sundu.

Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

Ekibin oluşturduğu halay zincirine tarlayı ziyarete gelenler de eşlik etti.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu grup üyelerine lavanta demeti hediye etti.

"Lavantaların Edirne tanıtımına katkısı büyük"

Bacıoğlu, lavanta turizminin görsel cazibesinin yüksek olduğunu, ziyaretçilerin mor tarlalarda fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaştığını anlattı. "Hem kendileri mutlu oluyorlar hem de Edirne'nin tanıtımına katkıda bulunuyorlar"  diyen Bacıoğlu, mor tarlaların yerli, yabancı ziyaretçileri çekmeye devam ettiğini ifade etti.

Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

İstanbul'dan ziyarete gelen Birgül Yılmaz da lavanta tarlalarını ve etkinlikleri çok beğendiğini söyleyerek, "Edirne'ye ilk kez geliyorum. Herkese öneriyorum, lavantalar solmadan burasını görsünler" dedi.

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