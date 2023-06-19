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Güncel
AA 19.06.2023 12:01

Samsun'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Samsun'daki iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bafra ilçesinde Taner Yılmaz yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Bekir Uyar’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Taner Yılmaz ile aynı araçtaki Çağla Gümüş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havza'daki trafik kazasında ise bir otomobilin takla atması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Samsun'dan Havza'ya istikametine seyreden Burak Alkan'ın (25) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fatih Yılmaz (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Samsun Trafik Kazası
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