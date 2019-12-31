Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı31 Aralık 2019 Salı 15:46 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 15:47
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezindeki farklı mahallelerde bulunan evlere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.Ş.H, S.Z.H, H.S.Ş.E, T.S.Ş.E. ve F.TS.E'yi gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların Irak'ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldikleri, T.S.Ş.E'nin örgütün görevlendirmesiyle "imamlık" yaparak sempatizan kazandırmaya çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA