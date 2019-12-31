Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak, resmi tatil günü bu sene Çarşamba gününe denk geldi. Tatil günlerinde resmi dairelerde işleri olanlar, kurumların açık olup olmadığını araştırıyor.

Yılbaşında bankalar açık mı?

31 Aralık 2019 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren bankalar, 1 Ocak 2020'de hizmet vermeyecek.

PTT açık mı 1 Ocak? PTT çalışma saatleri

PTT de tıpkı bankalar gibi 31 Aralık'ta hizmet verecek. Resmi tatillerden biri olan 1 Ocak'ta, resmi kurumlar kapalı olur. Dolayısıyla 1 Ocak 2020'de PTT'de herhangi bir işlem yapılmayacak.

Noterler yılbaşında çalışıyor mu?

Noter işlemlerini 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlayamayan vatandaşlar, 1 Ocak 2020'nin resmi tatil olması sebebiyle işlemlerini 2 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirebilecek. Peki 1 Ocak'ta nöbetçi noterler hizmet verecek mi?

​Nöbetçi noterlikler, resmi tatil günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında hizmet veriyor. 1 Ocak 2020 tarihi de resmi tatil günü olduğundan, nöbetçi noterlik uygulaması olmayacak.

1 Ocak'ta hastaneler açık mı? 1 Ocak nöbetçi eczaneler

1 Ocak 2020 gününün resmi tatil olması sebebiyle hastaneler kapalı olacak. Ancak, 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.

Ankara nöbetçi eczaneler 1 Ocak 2020

İstanbul nöbetçi eczaneler 1 Ocak 2020

İzmir nöbetçi eczaneler 1 Ocak 2020