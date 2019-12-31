Soma Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Soma Fatma Aliye Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan programda, çocuklar eğlenceli anlar geçirdi.

Hastane yöneticileri ile anne ve babalar, etkinlik için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.



Kaynak: AA