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Emine Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine ziyaret31 Aralık 2019 Salı 15:38 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 15:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Emine Erdoğan beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile HDP il binası önüne geçerek, burada evlatları için oturma eylemini sürdüren ailelerle tek tek görüştü.