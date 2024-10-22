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Güncel
AA 22.10.2024 09:06

Kırşehir Valisi Demiryürek, muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Kırşehir Valisi Demiryürek, muhtarlarla bir araya geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, muhtarlar, Vali Demiryürek'i ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarla bir araya gelen Demiryürek, muhtarların yerel demokrasinin en önemli yapı taşlarından olduğunu anımsattı.

Muhtarlık müessesesinin Türk yönetim sistemi içerisinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Devletimizin muhtarlarımızın idari ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesine ilişkin birçok düzenlemeyi hayata geçirmesi devletle vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımız için büyük bir kazanım olmuştur. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın taleplerini üst mercilere iletirken millete ve devlete hizmet yolunda önemli görevler yapmaktadır. Mahallelerimizin ve köylerimizin gelişmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için muhtarlarımızla daima işbirliği içinde çalışmaya gayret göstereceğiz."

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