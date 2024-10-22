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Güncel
AA 22.10.2024 05:48

Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı

Karaman'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğinde bulunan müstakil evin duvarı yıkıldı.

Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı
[Fotograf: AA]

Karaman'da bir inşaat firmasının Yenimahalle 310. Sokak’ta ev yapımı için temel kazma çalışması yaptığı sırada tek katlı müstakil evin duvarı yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Raziye Erşen, yara almadan kurtuldu.

Erşen, televizyon izlediği sırada büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, "Yattığım sırada büyük bir şeyin düştüğünü duydum. Elim ayağım uyuştu. Bir süre sonra eşim ve çocuğumu aradım. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

Karaman'da temel kazası sırasında bitişik evin duvarı yıkıldı

Olay sonrası alanda incelemede bulunan Vali Mehmet Fatih Çiçekli de, AFAD ekiplerinden bilgi aldı, yaşlı çifte geçmiş olsun dileklerini iletti.

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