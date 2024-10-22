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Güncel
AA 22.10.2024 04:16

Çankırı'da elma ağacı ekim ayında çiçek açtı

Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı

Çankırı'da elma ağacı ekim ayında çiçek açtı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkisinde Osman Bastak'a ait bahçedeki elma ağacı, üzerinde hala meyveler varken çiçek açtı.

Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının kış mevsiminin yaklaştığı zamanda çiçeklendiğini gören Bastak, şaşkınlık yaşadı.

Bahçe sahibi Osman Bastak, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.

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