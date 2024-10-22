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Güncel
AA 22.10.2024 00:38

Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi anlatıldı

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve hanedanlıkla kişisel bağını anlattı.

Londra'da Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi anlatıldı

Osmanlı hanedanı üyelerinden Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen etkinlikte, imparatorluğun bıraktığı mirasın yanı sıra hanedanlıkla kişisel bağını konu alan konuşma yaptı.

Tarih meraklıları ve edebiyat severlerin katıldığı programda, Osmanoğlu'nun, "İmparatorluk İstanbul'una Veda" başlıklı yeni kitabının lansmanı da yapıldı.

Osmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kitabın, sadece tarihsel anlatıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal hafıza, aile ve zamanın akışı üzerine derin keşif olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, imparatorluk, kayıp ve dönüşüm gibi temaları ele alan Osmanoğlu, yalnızca imparatorluğun görkemine değil, aynı zamanda çöküşüne de tanıklık eden insan hikayelerine değindi.

Osmanoğlu, hem kişisel hem de tarihsel anekdotlarla, Osmanlı mirasına dair bilindik anlatılara yeni bakış açısı kazandırarak, katılımcılara imparatorluğu, hanedanın bir üyesinin gözünden tanıma fırsatı sundu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, Osmanoğlu ile sohbet etme ve kitabını imzalatma fırsatı buldu.

İngiltere'de doğup büyüyen Osmanlı hanedanı üyelerinden Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Exeter Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndaki (SOAS) Türk Çalışmaları alanında yüksek lisans yapan Osmanoğlu, Osmanlı tarihi üzerine uzmanlaştı.

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Yunus Emre Enstitüsü İngiltere Osmanlı İmparatorluğu
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