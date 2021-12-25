Kırmızı ışıkta bekleyen kadın arabanın altında kaldı
Eskişehir’de trafik ışığında bekleyen bir kadın, çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobilin altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklendi.
Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Burhan A.’nın kullandığı otomobil ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden çıkan Rıdvan G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı.
Işıklardan karşıya geçmek için trafik ışığını bekleyen Hatice Ç.’yi altına alan otomobil yaklaşık 10 metre ilerde durabildi.
Otomobil altında sürüklenen kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücüler şok geçirdi
Otomobil sürücüleri Rıdvan G. ile Burhan A. kazadan sonra şoka girdi. Kendilerini ifade etmekte zorlanan şoförler, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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