Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde üst araması yapılan şüphelilerden M.M'de 998 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, üzerlerinde esrar ve sentetik uyuşturucu bulunan S.Y, E.F. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Nevşehir
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