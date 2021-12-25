Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla kayak sezonu açıldı.

Pist uzunluğu 6 bin metreye çıktı

Kayak merkezinin açılışına Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve vali yardımcıları ile Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kacukçu ve kurum müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, "Yaklaşık 1 metre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz.

Pist uzunluğunu 6 bin metreye çıkardık. Ayrıca 50 odalı 120 yataklı, 5 yıldızlı otel ayarında konaklama merkezi yaptık. Burası da ulusal, uluslararası müsabakalar ve yaz aylarında sporcuların kamp yapabilmeleri açısında büyük önem arz ediyor. Hakkari her alanda değişip dönüşüyor. Bu tesisler spor alanında gençlerimizin potansiyelini ortaya koymaları için önemli” dedi.

3 yılda 40 bin öğrenci kayak öğrendi

Kayak merkezini öğrenciler ve gençler için güzel bir imkan sunduğunu belirten Akbıyık, “Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesiyle son 3 yılda 40 bin çocuğumuza kayak öğrettik. İran, Irak ve il dışından da kayak merkezimize ciddi bir ilgi var. Her yıl binlerce kayakseveri burada ağırlıyoruz” dedi.

