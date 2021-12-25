Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" operasyonu Mersin'de de gerçekleştirildi.

Eş zamanlı baskın yapıldı

Operasyonun Mersin ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan Mersin'de eş zamanlı çok sayıdaki adrese baskın yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K., F.D. ve R.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.