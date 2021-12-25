Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de "Tırpan" operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye genelinde düzenlenen "Tırpan" operasyonu kapsamında, Mersin'de 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" operasyonu Mersin'de de gerçekleştirildi.
Eş zamanlı baskın yapıldı
Operasyonun Mersin ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan Mersin'de eş zamanlı çok sayıdaki adrese baskın yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 183 fişek, 3 pompalı tüfek, 25 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. B.İ., R.A., H.K., Y.Ü., Y.Y., B.E., M.Y., F.K., F.D. ve R.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Mersin Silah Kaçakçılığı
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