Yenice Mahallesi'nde bir yağ fabrikasında çalışan 46 yaşındaki Seçkin Budak, bir kamyon ile fabrika içerisindeki mazot pompasına yanaşarak yakıt almak istedi.

Bu sırada ayağı kayan Budak, iş arkadaşı H.B'nin kullandığı başka bir kamyonun altına düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Budak'ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.