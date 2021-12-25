Kırşehir Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, yazılı açıklamasında, 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında Kırşehir'deki sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

COVID-19 tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde sağlık tesislerinde tam kapasite ile çalışıldığını vurgulayan Bulut, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve hasta memnuniyetini artırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

11 ayda 748 bin 223 hasta muayene edildi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 748 bin 223 hastanın muayene edildiğini aktaran Bulut, "Ayrıca 20 bin 886 hastaya yatış verilmiştir. 5 bin 332 hastaya günübirlik tedavi uygulanmıştır. 13 bin 362 değişik branşlarda ameliyat, 2 bin 862 doğum gerçekleşmiştir. Radyoloji bölümümüzde ise 133 bin 962 röntgen, 66 bin 746 tomografi, 35 bin 590 MR, 33 bin 211 ultrason, 2 bin 417 mamografi, 2 bin 648 kemik dansitometri çekimi yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 bin 773 hastanın günübirlik, 337 hastanın ise yatarak tedavi olduğunu aktaran Bulut, il ve ilçelerde 11 ayda toplam 158 bin 474 PCR testi uygulandığını belirtti.