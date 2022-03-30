Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Sis limanda bekleyen balıkçı tekneleri ile martılar güzel görüntüler oluşturdu.
Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli Hava Durumu
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