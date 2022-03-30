Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızlık şüphelileri B.K, M.C.K ve C.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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