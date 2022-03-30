Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi
[Fotoğraf. AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilde 8 taş kokain ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, zulalanmış halde satışa hazır 8 taş kokain ile 3 bin 350 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.M. (25) ve M.Ü'nün (26) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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