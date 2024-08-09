Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilk ve ortaokul ile lise müdürleri katıldı.

Özefsun, toplantıda okul müdürlerinden okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Toplantıda konuşan Özefsun, yeni eğitim öğretim yılına tüm eğitim kurumlarının en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Kırklareli'nde eğitim kalitesinin her geçen yıl daha çok arttığını ifade eden Özefsun, sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.