Erzincan’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevresi kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Erzincan’da gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Erzincan merkez ve İliç’te 35, Çayırlı 31, Kemah 36, Kemaliye 37, Otlukbeli ve Refahiye 30, Tercan 33, Üzümlü 34 derece.