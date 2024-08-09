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Güncel
AA 09.08.2024 11:10

Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor

Niğde Belediyesi, "Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi" kapsamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarında son aşamaya geldi.

Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklama göre, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde başlatılan proje kapsamında, yıkılan binaların yerine şadırvan, tuvalet ve yeşil alanların da bulunduğu 90 araç kapasiteli katlı otopark yapımına başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin farklı noktalarında yaptıracakları katlı otoparklarla otopark sorununa neşter vurmayı amaçladıklarını belirtti.

Dışarı Camii'nin etrafında başlattıkları kamulaştırma çalışmaları kapsamında, bölgede yer alan 3 binanın yıkımının tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Özdemir, "Kısa süre içerisinde 90 araç kapasiteli projemizi Niğde'mizin hizmetine sunacağız. Niğde'mizin tarihi dokusuna da sahip çıkarak, yeşil alanları olan, çevreye duyarlı projelerle kentimizin daha yaşanabilir bir şehir haline dönüştürülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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