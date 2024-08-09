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Güncel
AA 09.08.2024 10:57

Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi.

Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu yapıldı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Van Gölü'ne kıyısı bulunan kentin Tatvan ilçesinde 14 kilometrelik yüzme maratonu organize edildi.

Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, maratona katılanları tebrik ederek, madalya ve ödüllerini takdim etti.

Karaömeroğlu, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü güzel etkinliklerle kutladıklarını söylerek, "İlk kez böyle bir etkinlik yapıyoruz. Yarı resmi oldu. Seneye inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Ahlat şenlikleri yapılacak. Bütün federasyonlarımız burada yarışmalar yapacak. İnşallah Ahlat, sporun başkenti olacak." dedi.

Maratona katılan 67 yaşındaki yüzücü Servet Ateş de "Heyecan vericiydi, müthişti. Parkur çok zorluydu. Mesafe çok uzundu. Zoru başarmak için biz de suya atladık." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen yüzücü Hamide Yılmaz ise "Zaten yüzmeyi seviyoruz. Çok beğendik, güzel karşılandık. Çok güzel bir anı oldu. Burayı hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Başkanı Ahmet Eren de katıldı.

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