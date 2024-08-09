Arhavi'de Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesinin ikinci etabına başlandı

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, DSİ tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sel ve su baskınlarının büyük ölçüde önleneceğini söyledi.

Bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Ataselim, şunları kaydetti:

"Kapisre Deresi'nin batı kıyısında, Ortacalar Caddesi olarak bilinen Kapisre Köprüsü-Kavak köyü arasında, Karayolları'na bağlı köy yolarımızda Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenici firma ile asfalt yenileme ve yol genişletme çalışması yapacak. Güney kıyısında ise Kapisre Köprüsü ile ilçe stadı arasında daha önce DSİ ve belediyemiz iş birliğiyle betonlama yapılmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe stadından cezaevine kadar olan kısımda da aynı şekilde betonlama ve genişletme çalışmaları yapılacak."

Ataselim, bu projelerle Arhavi'nin daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "DSİ ve Karayolları ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde, ilçemizin altyapısını güçlendirecek ve halkımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağız." dedi.