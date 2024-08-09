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Güncel
AA 09.08.2024 09:18

Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak.

Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, triatlon etkinliğinin kentin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını söyledi. Etkinliği yapmak kadar devamlığının önemine dikkati çeken Ustaoğlu, organizasyona ikinci kez Balıkesir'in ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir'in bu sporda dünya şampiyonasına da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, "Sporun yüceliği, evrenselliği, vereceği mesaj açısından bu organizasyonun Balıkesir'de yapılması önemsiyoruz. Hele hele uluslararası bir organizasyonun ilimizde yapılması Balıkesir ve bölgemiz açısından çok önemli. 3 gün boyunca yarışacak sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise bütün potansiyeliyle spor kenti olmaya aday Balıkesir'de, Vali Ustaoğlu'nun destekleriyle bu alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Valilikle spor master plan hazırlamak için çalışma yürüttüklerini bildiren Akın, "Önceliklerimiz var. Kentimizdeki spor altyapısını genişletmek bunlardan biri. Yine kentteki spor faaliyetlerini herkes için erişilebilir hale getirmek için tüm kurumlar ile iletişim içindeyiz. Geleneksel sporları yaşatmak için sporu ve sporcularımızı güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da bu seviyede bir organizasyonun üst üste ikinci kez aynı şehre verildiğine dikkati çekti.

Balıkesir'in bu alandaki başarısına işaret eden Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimin ciddi bir işbirliği var. Çok ciddi uyumlu bir çalışma var. Bu da ortaya güzel bir ürün çıkarıyor. Balıkesir'i bir spor şehri olarak görüyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bu geleneksel süreci sürdürdüğü için Ahmet Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanı olarak Balıkesir'in geçmişten gelen desteğin artmasını arzuluyorum. Ahmet Akın da sahip çıktı sağ olsun. Biz zaten Balıkesir'i triatlonun merkezi olarak görüyoruz. Bu destek artacaktır."

Avrupa Triatlon Birliği Genel Sekreteri Kathleen Smith'in de hazır bulunduğu toplantı, protokol üyeleri ile sporcuların fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Avlu Yaşam Merkezi'nde yarın başlayıp 3 gün sürecek organizasyona 314'ü yerli 514 sporcu katılacak. Triatlon müsabakalarında Türkiye dahil 34 ülkeden sporcular mücadele edecek.

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