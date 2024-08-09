Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.08.2024 09:09

Bayburt'ta Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt'ta Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Eldivan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezindeki toplantıda, kenti asayiş olayları bakımından en güvenli illerden biri konumuna getirmek için emniyet ve jandarma birimleriyle bütünlük içerisinde büyük gayretle çalıştıklarını söyledi.

Hukuk kuralları içerisinde şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirten Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde yaz tatilini geçirmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçlarla mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz." dedi.

Eldivan, terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Vali Eldivan'ın asayiş ve güvenlik çalışmaları kapsamında geçen ay yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet de katıldı.

ETİKETLER
Bayburt
Sıradaki Haber
Düzce'de iki aile arasında kavga: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı
10:31
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi
10:01
İsimlerinin anlamı 'Kurt': Nogay Türkleri
10:01
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Brent petrolün varil fiyatı 79,09 dolar
09:06
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp semalarını renklendirdi
Figürlü sıcak hava balonları Ürgüp semalarını renklendirdi
FOTO FOKUS
İsimlerinin anlamı 'Kurt': Nogay Türkleri
İsimlerinin anlamı 'Kurt': Nogay Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ