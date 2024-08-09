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Güncel
AA 09.08.2024 08:13

Düzce'de iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Düzce'de iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Dibektaş köyü meydanında karşılaşan İnanlı ve Engin aileleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yere dökülen benzin alev aldı

Jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavganın ardından tek katlı evde yere dökülen benzinin alev alması soncu yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Düzce'de iki aile arasında kavga: 9 yaralı

Jandarma, 74 yaşındaki Fahriye İnanlı ile 2 kız çocuğunu evden çıkardı. Ayrıca ahırdaki büyükbaş hayvanlar da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karışan ailelerden gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

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