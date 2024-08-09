Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.08.2024 00:19

Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 96 sıvat dağıtıldı

Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 3'lü şekilde 96 sıvat dağıtıldı.

Ardahan'da 15 köye hayvanların su ihtiyacını gidermek için 96 sıvat dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince bölgede tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, DSİ 243. Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda, 15 köyde kullanılmak üzere muhtarlara 96 adet 3'lü sıvat teslim edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'da hayvancılık ve tarımı geliştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Projenin anlamlı olduğunu belirten Çiçek, "Bu şekilde projeleri bir araya koyduğunuzda zamanla büyük işler oluyor. Bizler mera hayvancılığını daha nitelikle hale getirmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi destekler ve çalışmalar söz konusu. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu çalışmaların devamı gelecek." dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da hükümet olarak bölgede hayvancılığa yönelik yatırımların desteklendiğini, bu yılın 7 ayında 8 milyon liralık desteğin sağlandığını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz ise söz konusu projelerin meralara verilen önemin ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle, hayvanlar su ihtiyacını giderirken, kümelenmelerini önlemiş olacağız. Bu manada ciddi bir alt yapı sorunu giderilmiş olacak. 96 adet 3'lü sıvatın yanı sıra 26 bin metre 32'lik kangal boru da dağıtıyoruz. Meralar bizim çok önemli, gözümüz gibi bakıyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Düzce'de 11 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Serinlemek için girdikleri baraj gölünden cansız bedenleri çıktı
00:35
BM: İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli Gazze'nin batısına kaçıyor
00:28
Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi
00:16
187 general ve amiralin ataması Resmi Gazete'de
00:09
Kocaeli'de bugün denize girmek yasak
00:00
Kastamonu'da sis: Göz gözü görmedi
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ