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Güncel
AA 09.08.2024 09:30

Rize'de düzenlenen festivalde 3 dakikada 6 bardak çay içmek için yarıştılar

Rize'de, 13. Tulum ve Kemençe Festivali'nde "en hızlı çay içme yarışması" yapıldı.

Rize'de düzenlenen festivalde 3 dakikada 6 bardak çay içmek için yarıştılar

Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıtsan ve Gürcistan halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 550 dansçı tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu.

Festivalde ayrıca "en hızlı çay içme yarışması" yapıldı. Yarışmaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, İran, Yunanistan, Dağıtsan, Gürcistan ve Kuzey Osetya'dan 7 yarışmacı katıldı.

Yarışmacılar, 3 dakika içinde 6 bardak sıcak çay içmeye çalıştı. Kıyasıya geçen mücadelede Türkiye ile İran finale kaldı. 2 ülkeyi temsil eden yarışmacılar, finalde 2 dakika içinde 3 bardak çay içmeye çalıştı.

Rize'de düzenlenen festivalde 3 dakikada 6 bardak çay içmek için yarıştılar

Yarışmayı, Türkiye'yi temsil eden Yiğit Kağan Gök kazandı. Gök, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış tarzıyla dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in pozunu verdi.

Birinciye Festival Komitesi Başkanı Hakan Güven tarafından kupa takdim edildi.

Güven, bu etkinliği 13 yıldır düzenlediklerini belirterek, "Etkinlik kapsamında da çay içme yarışması düzenledik. Bu yılki yarışma biraz zorlu geçti." dedi.

Yarışmaya ilk defa katıldığını ifade eden Yiğit Kağan Gök de "Birinci olduğum için mutluyum. çaylar çok sıcaktı. Rakipler de güçlüydü. Güzel bir yarışma oldu." diye konuştu.

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