Az Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.08.2024 11:58

Sarıkamışlı çiftçiler közde çay ve türküler eşliğinde ot biçme mesaisinde

Türkiye'de hayvancılığın merkezlerinden Kars'ta çiftçiler, kışın hayvanlarına yedirecekleri otları imece usulü tırpan ve traktörle biçip közde çay ve türkülerle yorgunluk atıyor.

Sarıkamışlı çiftçiler közde çay ve türküler eşliğinde ot biçme mesaisinde

Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte hayvancılık faaliyetleri önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde bir araya gelen çiftçiler, kış mevsiminde ahırda besledikleri hayvanlar için ot biçiyor.

Erken saatlerde çayırlık alana gelen çiftçiler, tırpanlarının ağzını çekiçledikten sonra masatla keskinleştiriyor.

Yan yana ya da arka arkaya tırpanla ot biçen çiftçiler, arazinin durumuna göre traktör, biçerdöver ve at tırmığı gibi tarım aletlerini de kullanıyor.

Otlar bir süre çayırda bekletilip kuruması sağlandıktan sonra balya yapılarak kışın hayvanlara yedirilmek üzere depolanıyor.

Akşama kadar güneşin altında ot biçen çiftçiler, günün yorgunluğunu türkü eşliğinde közde hazırladıkları çayı içerek atıyor.

Sarıkamışlı çiftçiler közde çay ve türküler eşliğinde ot biçme mesaisinde

"İmece usulü işlerimize devam ediyoruz"

Çiftçilerden Göktürk Öztürk, uzun kış mevsiminin ardından 2 bin 200 rakımda ot biçimine başlandığını söyledi.

Yağışların ardından ot biçimine başladıklarını dile getiren Öztürk, "Köyümüzde otların biçimine başladık. Komşularımızla, amcalarımızla, ağabeylerimizle imece usulü işlerimize devam ediyoruz. Tırpanlarımız otlarla buluştu, bunun yanında ziraat aletleri de kullanıyoruz. Ziraat dönemi başladı hayırlı olsun." dedi.

Abdurrahman Dilmaç da "Makinelerin, motorların giremediği yerlere tırpanlarla giriyoruz, ihtiyaç oldukça tırpanlarımızla devam edeceğiz." diye konuştu.

ETİKETLER
Kars Traktör
Sıradaki Haber
Niğde Belediyesinin Dışarı Camii Otopark ve Peyzaj Projesi devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:11
Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı
12:28
Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek
12:20
"Stok" gerekçesiyle iptal edilen siparişler Reklam Kurulu'na şikayet edilebiliyor
12:21
İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti
12:13
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ