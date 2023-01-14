Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 9-13 Ocak tarihlerinde 17 adrese düzenledikleri operasyonlarda 22 şüpheliyi yakaladı.
Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırklareli
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