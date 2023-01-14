Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yoğun sis etkili oluyor
Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Çevre yollarında ve şehir içindeki ana yollarda sürücüler, trafikte seyretmekte zorluk çekti.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları için uyardı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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