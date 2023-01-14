Kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Çevre yollarında ve şehir içindeki ana yollarda sürücüler, trafikte seyretmekte zorluk çekti.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları için uyardı.