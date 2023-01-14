Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettikleri iddia edilen K.K. ve M.G.'nin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, pet şişeler içinde 35 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 250 mililitre aroma kiti ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K. ve M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu
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