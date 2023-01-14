Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 250 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda T.U. gözaltına alındı. Şüphelinin birçok kişiye de uyuşturucu sattığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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