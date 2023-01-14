Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanını 1 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında 78 bin 831 yolcu kullandı.

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 508 uçak, dış hatlarda 4 uçak olmak üzere 512 uçak iniş kalkış yaptı.

Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçen 7,5 aylık sürede toplamda 524 bin 694 yolcu kullandı.