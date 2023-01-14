Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Bartın'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kurucaşile ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.A.'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Bartın
Son Haberler
- 05:35
- 05:24
- 04:46
- 04:24
- 04:11
Sıradaki Haber
Kırklareli'ndeki cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz